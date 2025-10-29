Ausblick: TFI International präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TFI International wird sich am 30.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 17 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,20 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte TFI International 2,06 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 12 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 2,02 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 2,98 Milliarden CAD erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,48 USD im Vergleich zu 6,85 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 8,04 Milliarden USD, gegenüber 11,50 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at