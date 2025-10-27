The Cheesecake Factory Aktie
WKN: 884888 / ISIN: US1630721017
|
27.10.2025 07:01:06
Ausblick: The Cheesecake Factory legt Quartalsergebnis vor
The Cheesecake Factory lädt am 28.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
19 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,603 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,610 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 15 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 912,6 Millionen USD aus – eine Steigerung von 5,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte The Cheesecake Factory einen Umsatz von 865,5 Millionen USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr rechnen 20 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,78 USD im Vergleich zu 3,20 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 3,77 Milliarden USD, gegenüber 3,58 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
