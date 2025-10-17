Ausblick: The Federal Bank zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

The Federal Bank wird am 18.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,040 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,050 USD je Aktie erzielt worden.

8 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 390,1 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 59,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 956,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 37 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,181 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,200 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 32 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,65 Milliarden USD, gegenüber 3,75 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at