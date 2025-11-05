Ausblick: The Joint zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

The Joint wird am 06.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,000 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,210 USD je Aktie vermeldet.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 55,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 30,2 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 13,4 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,003 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,390 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 54,8 Millionen USD, gegenüber 52,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at