Ausblick: The Laclede Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

The Laclede Group äußert sich am 31.07.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,184 USD. Das entspräche einem Gewinn von 61,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,480 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Minus von 25,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 313,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 418,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,32 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,86 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 2,69 Milliarden USD, gegenüber 2,67 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at