The Trade Des a Aktie
WKN DE: A2ARCV / ISIN: US88339J1051
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: The Trade Desk A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
The Trade Desk A äußert sich am 06.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS gehen 29 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,201 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte The Trade Desk A noch 0,190 USD je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal soll The Trade Desk A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 719,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 36 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 628,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 14,49 Prozent gesteigert.
Die Erwartungen von 30 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,824 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,780 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 39 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,86 Milliarden USD, gegenüber 2,44 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
