Ausblick: TIPS Industries präsentiert Quartalsergebnisse

TIPS Industries öffnet am 15.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten schätzen, dass TIPS Industries für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,65 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4,16 INR je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,07 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 20,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 892,2 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 19,13 INR im Vergleich zu 16,96 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 4,65 Milliarden INR, gegenüber 3,76 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at