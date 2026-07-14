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WKN: 868112 / ISIN: JP3598600009

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14.07.2026 07:01:06

Ausblick: TOHO gewährt Anlegern Blick in die Bücher

TOHO wird am 15.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 17,98 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 13,64 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 6,69 Prozent auf 90,56 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 84,88 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 58,02 JPY, gegenüber 61,20 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 359,53 Milliarden JPY im Vergleich zu 360,66 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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