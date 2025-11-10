Tokyo Ohka Kogyo Aktie

Tokyo Ohka Kogyo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 874239 / ISIN: JP3571800006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
10.11.2025 07:01:06

Ausblick: Tokyo Ohka Kogyo präsentiert Quartalsergebnisse

Tokyo Ohka Kogyo wird am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 57,33 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Tokyo Ohka Kogyo 53,58 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Tokyo Ohka Kogyo soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 58,38 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 51,81 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwarten 13 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 229,90 JPY je Aktie, gegenüber 187,29 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 228,18 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 200,97 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Tokyo Ohka Kogyo Co Ltdmehr Nachrichten

Analysen zu Tokyo Ohka Kogyo Co Ltdmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd 5 881,00 1,19% Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Shutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX letztlich im Plus -- US-Börsen schließen im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt wurden ebenso wieder mutiger. Die Wall Street begann die Woche fester. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen