Ausblick: Tokyo Ohka Kogyo präsentiert Quartalsergebnisse

Tokyo Ohka Kogyo wird am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 57,33 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Tokyo Ohka Kogyo 53,58 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Tokyo Ohka Kogyo soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 58,38 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 51,81 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwarten 13 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 229,90 JPY je Aktie, gegenüber 187,29 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 228,18 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 200,97 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at