Ausblick: Toray Industries informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Toray Industries präsentiert am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 17,58 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 17,89 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Toray Industries im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 665,81 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 656,38 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 1,44 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 56,90 JPY, gegenüber 48,93 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 2.605,61 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 2.563,28 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at