Toray Industries Aktie

WKN: 853974 / ISIN: JP3621000003

30.10.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Toray Industries informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Toray Industries lässt sich voraussichtlich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Toray Industries die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 17,58 JPY. Dies würde einer Verringerung von 1,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Toray Industries 17,89 JPY je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Toray Industries in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,44 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 665,81 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 656,38 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 9 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 56,90 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 48,93 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 2.605,61 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 2.563,28 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

