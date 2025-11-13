Ausblick: TORAY INDUSTRIES öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

TORAY INDUSTRIES öffnet am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,238 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei TORAY INDUSTRIES noch ein Gewinn pro Aktie von 0,240 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll TORAY INDUSTRIES nach den Prognosen von 7 Analysten 4,49 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,40 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,766 USD, gegenüber 0,640 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 17,47 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 16,81 Milliarden USD generiert wurden.

