Ausblick: Torrid legt Quartalsergebnis vor

Torrid lädt am 04.06.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Torrid im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,012 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,060 USD je Aktie gewesen.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 9,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 266,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 239,9 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,035 USD, gegenüber -0,070 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 951,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,00 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at