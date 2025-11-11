Toyo Tire & Rubber Aktie

WKN: 857636 / ISIN: JP3610600003

11.11.2025 07:01:06

Ausblick: Toyo Tire Rubber präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Toyo Tire Rubber präsentiert am 12.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 109,38 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 85,67 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Toyo Tire Rubber in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,89 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 149,89 Milliarden JPY im Vergleich zu 147,11 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 12 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 420,10 JPY je Aktie, gegenüber 485,86 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 584,94 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 565,36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Toyo Tire & Rubber Co LtdShs 22,80 -2,56% Toyo Tire & Rubber Co LtdShs

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen uneinheitlich
In Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

