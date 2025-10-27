Ausblick: TPG RE Finance Trust stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TPG RE Finance Trust wird am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,253 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

TPG RE Finance Trust soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 38,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 57,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 88,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,983 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,750 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 150,5 Millionen USD, gegenüber 350,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at