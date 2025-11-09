TransAct Technologies Aktie
WKN: 910968 / ISIN: US8929181035
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: TransAct Technologies informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
TransAct Technologies wird am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,020 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,060 USD je Aktie vermeldet.
1 Analyst geht beim Umsatz von 13,1 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 20,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 10,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Verlust je Aktie von -0,150 USD im Vergleich zu -0,990 USD im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 51,8 Millionen USD, gegenüber 43,4 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|TransAct Technologies Inc.
|4,30
|-1,15%
