NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite bewegt sich zum Handelsende im Plus

Der NASDAQ Composite ging mit Gewinnen aus dem Montagshandel.

Der NASDAQ Composite notierte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 2,21 Prozent stärker bei 22 694,61 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 1,69 Prozent auf 22 578,67 Punkte an der Kurstafel, nach 22 204,43 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 22 718,75 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 22 499,49 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, bei 22 141,10 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, bei 20 585,53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.10.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 18 342,94 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 17,71 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 23 119,91 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 784,03 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Power Integrations (+ 24,57 Prozent auf 43,15 USD), Compugen (+ 21,08 Prozent auf 2,24 USD), AXT (+ 14,14 Prozent auf 4,60 USD), Dorel Industries (+ 9,75 Prozent auf 1,64 USD) und MKS Instruments (+ 9,71 Prozent auf 133,03 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Fastenal (-7,54 Prozent auf 42,33 USD), Wynn Resorts (-6,15 Prozent auf 112,52 USD), Resources Connection (-5,29 Prozent auf 4,30 USD), Astro-Med (-3,60 Prozent auf 9,64 USD) und TransAct Technologies (-3,54 Prozent auf 5,17 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 38 810 588 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,843 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 4,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Gladstone Commercial-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,61 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

