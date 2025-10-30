NASDAQ Composite Index-Wert TransAct Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein TransAct Technologies-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren TransAct Technologies-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurden TransAct Technologies-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 7,15 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 13,986 TransAct Technologies-Aktien. Die gehaltenen TransAct Technologies-Papiere wären am 29.10.2025 66,29 USD wert, da der Schlussstand 4,74 USD betrug. Mit einer Performance von -33,71 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte TransAct Technologies einen Börsenwert von 47,66 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at