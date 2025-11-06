TransAct Technologies Aktie

TransAct Technologies

WKN: 910968 / ISIN: US8929181035

TransAct Technologies-Performance 06.11.2025 16:05:18

NASDAQ Composite Index-Titel TransAct Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein TransAct Technologies-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in TransAct Technologies-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Die TransAct Technologies-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die TransAct Technologies-Aktie bei 9,07 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 110,254 TransAct Technologies-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 05.11.2025 auf 4,48 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 493,94 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -50,61 Prozent.

TransAct Technologies wurde am Markt mit 43,64 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

