TransAct Technologies Aktie
WKN: 910968 / ISIN: US8929181035
|TransAct Technologies-Performance
|
06.11.2025 16:05:18
NASDAQ Composite Index-Titel TransAct Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein TransAct Technologies-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Die TransAct Technologies-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die TransAct Technologies-Aktie bei 9,07 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 110,254 TransAct Technologies-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 05.11.2025 auf 4,48 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 493,94 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -50,61 Prozent.
TransAct Technologies wurde am Markt mit 43,64 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|TransAct Technologies Inc.
|4,35
|-2,90%
