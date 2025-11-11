Ausblick: Trend Micro stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Trend Micro äußert sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,516 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 0,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 456,5 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 458,5 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,76 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,71 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,85 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,80 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at