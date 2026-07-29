Ausblick: Trinet Group legt Quartalsergebnis vor

Trinet Group gibt am 30.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,933 USD aus. Im letzten Jahr hatte Trinet Group einen Gewinn von 0,770 USD je Aktie eingefahren.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 4,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,24 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,18 Milliarden USD aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,54 USD, wohingegen im Vorjahr noch 3,20 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,83 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 5,01 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at