Trinet Group Aktie

Trinet Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 929937 / ISIN: US8962881079

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.04.2026 07:01:06

Ausblick: Trinet Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Trinet Group wird am 30.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,84 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Trinet Group 1,71 USD je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,08 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 15,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,27 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,26 USD je Aktie, gegenüber 3,20 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 4,21 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 5,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Trinet Group Inc

mehr Nachrichten