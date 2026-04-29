Trinet Group Aktie
WKN: 929937 / ISIN: US8962881079
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Trinet Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Trinet Group wird am 30.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,84 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Trinet Group 1,71 USD je Aktie erwirtschaftet.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,08 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 15,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,27 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,26 USD je Aktie, gegenüber 3,20 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 4,21 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 5,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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