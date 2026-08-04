Ausblick: Tronox legt Quartalsergebnis vor

Tronox stellt am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,378 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 28,68 Prozent erhöht. Damals waren -0,530 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Tronox in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,90 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 832,6 Millionen USD im Vergleich zu 731,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,279 USD, gegenüber -2,970 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 3,19 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,89 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at