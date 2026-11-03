Tronox Holdings Aktie
WKN DE: A2PGGB / ISIN: GB00BJT16S69
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Tronox legt Quartalsergebnis vor
Tronox wird am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,206 USD. Das entspräche einem Gewinn von 67,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,630 USD erwirtschaftet wurden.
8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 22,24 Prozent auf 854,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 699,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,500 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -2,970 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 3,28 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 2,89 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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