Ausblick: Twist Bioscience öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Twist Bioscience öffnet am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,415 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,590 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Plus von 14,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 97,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 84,7 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,313 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -3,600 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 374,8 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 313,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at