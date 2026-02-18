Ausblick: UL Solutions A legt Quartalsergebnis vor

UL Solutions A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 10 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,445 USD. Dies würde einem Zuwachs von 11,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem UL Solutions A 0,400 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 782,4 Millionen USD – ein Plus von 5,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem UL Solutions A 739,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,90 USD je Aktie, gegenüber 1,62 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 3,05 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 2,87 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at