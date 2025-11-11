Ausblick: Ultrapar Participacoes stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ultrapar Participacoes wird am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,097 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,110 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Ultrapar Participacoes im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 6,63 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,38 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 4,01 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,359 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,400 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 25,55 Milliarden USD, gegenüber 24,76 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

