Erste Schätzungen: Ultrapar Participacoes mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ultrapar Participacoes lässt sich voraussichtlich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Ultrapar Participacoes die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,090 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,110 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Ultrapar Participacoes in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,33 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 6,72 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 6,38 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,350 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,400 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 25,65 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 24,76 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at