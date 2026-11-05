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WKN: 863807 / ISIN: JP3951600000

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05.11.2026 07:01:06

Ausblick: UNICHARM legt Quartalsergebnis vor

UNICHARM wird am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 8,87 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 10,84 JPY je Aktie erzielt worden.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 244,17 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 6,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 230,06 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 42,64 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 37,30 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.005,27 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 945,27 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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