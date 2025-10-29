Ausblick: Vale SA zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Vale SA lässt sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Vale SA die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt gehen 12 Analysten von einem Gewinn von 2,69 BRL je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,14 BRL je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 14 Analysten von einem Zuwachs von 4,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 55,47 Milliarden BRL gegenüber 52,98 Milliarden BRL im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 20 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,71 BRL im Vergleich zu 7,39 BRL im Vorjahr. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 201,93 Milliarden BRL, gegenüber 206,01 Milliarden BRL im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at