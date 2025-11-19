Ausblick: Veeva Systems A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Veeva Systems A lässt sich am 20.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Veeva Systems A die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt gehen 27 Analysten von einem Gewinn von 1,95 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,13 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Veeva Systems A nach den Prognosen von 24 Analysten 792,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 13,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 699,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 29 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,81 USD, gegenüber 4,32 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 29 Analysten durchschnittlich auf 3,14 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,75 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at