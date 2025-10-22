VeriSign Aktie
Ausblick: VeriSign legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
VeriSign äußert sich am 23.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,25 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll VeriSign im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 416,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 390,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 6,69 Prozent gesteigert.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 8,82 USD je Aktie, gegenüber 8,00 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 1,65 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,56 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
