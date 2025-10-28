Ausblick: Verisk Analytics A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Verisk Analytics A wird am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

16 Analysten schätzen, dass Verisk Analytics A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,71 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,54 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 14 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 776,3 Millionen USD – ein Plus von 7,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Verisk Analytics A 725,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 7,00 USD, gegenüber 6,71 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 15 Analysten durchschnittlich 3,11 Milliarden USD im Vergleich zu 2,88 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at