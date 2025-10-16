Börse New York in Rot: NASDAQ 100 letztendlich schwächer

Der NASDAQ 100 fiel im NASDAQ-Handel letztendlich um 0,36 Prozent auf 24 657,24 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 0,553 Prozent fester bei 24 882,22 Punkten, nach 24 745,36 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 24 998,30 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 24 481,17 Punkten.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,128 Prozent. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Monat, am 16.09.2025, bei 24 274,25 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 16.07.2025, einen Stand von 22 907,97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2024, lag der NASDAQ 100 bei 20 174,05 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 17,55 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 195,28 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 542,20 Zähler.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Micron Technology (+ 5,52 Prozent auf 202,53 USD), ON Semiconductor (+ 5,18 Prozent auf 52,97 USD), Keurig Dr Pepper (+ 2,93 Prozent auf 27,72 USD), Old Dominion Freight Line (+ 2,27 Prozent auf 138,10 USD) und Monster Beverage (+ 2,20 Prozent auf 70,16 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Verisk Analytics A (-6,12 Prozent auf 229,06 USD), Datadog A (-5,53 Prozent auf 151,17 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4,35 Prozent auf 283,84 USD), Charter A (-3,49 Prozent auf 255,34 USD) und Costco Wholesale (-3,08 Prozent auf 925,62 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 42 329 970 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,754 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Die Comcast-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,36 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at