Handel in New York: So steht der NASDAQ 100 aktuell

Das macht das Börsenbarometer in New York am Nachmittag.

Der NASDAQ 100 verliert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr 0,30 Prozent auf 24 670,18 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,553 Prozent auf 24 882,22 Punkte an der Kurstafel, nach 24 745,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24 569,23 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 24 998,30 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 0,180 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24 274,25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 22 907,97 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 20 174,05 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 17,61 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 25 195,28 Punkten. Bei 16 542,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Micron Technology (+ 6,15 Prozent auf 203,74 USD), ON Semiconductor (+ 4,83 Prozent auf 52,79 USD), Keurig Dr Pepper (+ 2,88 Prozent auf 27,71 USD), Monster Beverage (+ 2,62 Prozent auf 70,45 USD) und Starbucks (+ 2,15 Prozent auf 84,64 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Verisk Analytics A (-5,15 Prozent auf 231,41 USD), Charter A (-3,61 Prozent auf 255,00 USD), Costco Wholesale (-3,10 Prozent auf 925,37 USD), PayPal (-3,02 Prozent auf 57,42 EUR) und Strategy (ex MicroStrategy) (-2,53 Prozent auf 289,24 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 20 311 052 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 3,754 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Comcast-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die The Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,36 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

