Ausblick: Virtu Financial A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Virtu Financial A wird am 29.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,955 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,640 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Virtu Financial A nach den Prognosen von 6 Analysten im Schnitt 440,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 34,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 673,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,80 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,97 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,94 Milliarden USD, gegenüber 2,65 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at