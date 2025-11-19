Warner Music Group Aktie

Warner Music Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P0W9 / ISIN: US9345502036

19.11.2025 07:01:06

Ausblick: Warner Music Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Warner Music Group wird am 20.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,366 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 357,50 Prozent erhöht. Damals waren 0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,68 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 3,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,63 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

15 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,03 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 0,830 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 6,53 Milliarden USD, gegenüber 6,43 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

