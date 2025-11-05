Warner Music Group Aktie

Warner Music Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P0W9 / ISIN: US9345502036

05.11.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Warner Music Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Warner Music Group äußert sich voraussichtlich am 20.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

12 Analysten schätzen, dass Warner Music Group für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,366 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.

14 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 3,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,63 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,68 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 15 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,830 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 6,53 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 6,43 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Warner Music Group 26,28 0,38% Warner Music Group

