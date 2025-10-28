Wayside Technology Group Aktie
WKN DE: A0KFCZ / ISIN: US9467601053
|
28.10.2025 07:01:06
Ausblick: Wayside Technology Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Wayside Technology Group wird am 29.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,10 USD. Dies würde einer Verringerung von 7,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Wayside Technology Group 1,19 USD je Aktie vermeldete.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Wayside Technology Group in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,99 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 125,3 Millionen USD im Vergleich zu 119,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,93 USD, gegenüber 4,06 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 584,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 465,6 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
