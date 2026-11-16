Weibo a Aktie

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WKN DE: A2PRSF / ISIN: KYG9515T1085

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16.11.2026 07:01:06

Ausblick: Weibo A legt Quartalsergebnis vor

Weibo A öffnet am 17.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,78 HKD aus. Im letzten Jahr hatte Weibo A einen Gewinn von 6,42 HKD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Weibo A in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,88 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 3,26 Milliarden HKD im Vergleich zu 3,46 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 14 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 9,60 HKD je Aktie, gegenüber 13,26 HKD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 16 Analysten durchschnittlich bei 13,75 Milliarden HKD. Im Vorjahr waren 13,70 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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