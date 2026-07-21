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21.07.2026 07:01:06

Ausblick: WEX präsentiert Quartalsergebnisse

WEX stellt am 22.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 14 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 5,07 USD. Dies würde einem Zuwachs von 156,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem WEX 1,98 USD je Aktie vermeldete.

WEX soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 740,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 13 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 659,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 19,37 USD, gegenüber 8,47 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 2,85 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,66 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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