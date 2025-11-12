Ausblick: Widepoint öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Widepoint gibt am 13.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,053 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Widepoint noch ein Verlust pro Aktie von -0,040 USD in den Büchern gestanden.

Widepoint soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 39,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,203 USD im Vergleich zu -0,210 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 154,0 Millionen USD, gegenüber 142,6 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at