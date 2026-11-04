Willdan Group Aktie
WKN DE: A0LB1U / ISIN: US96924N1000
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Willdan Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Willdan Group lässt sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Willdan Group die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,08 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,900 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Willdan Group in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 40,79 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 107,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 182,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,08 USD, gegenüber 3,49 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 423,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 681,6 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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