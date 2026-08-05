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WKN DE: A0LB1U / ISIN: US96924N1000

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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: Willdan Group präsentiert Quartalsergebnisse

Willdan Group wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,30 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,03 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 41,04 Prozent auf 102,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Willdan Group noch 173,5 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,92 USD aus. Im Vorjahr waren 3,49 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 412,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 681,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

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