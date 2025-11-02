Williams Companies Aktie
WKN: 855451 / ISIN: US9694571004
|
02.11.2025 07:01:06
Ausblick: Williams Companies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Williams Companies präsentiert am 03.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,507 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Williams Companies ein EPS von 0,580 USD je Aktie vermeldet.
7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 8,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,65 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,88 Milliarden USD aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 19 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,12 USD, gegenüber 1,82 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 11,77 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 10,75 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
