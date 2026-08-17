Xiaomi Aktie
WKN DE: A2JNY1 / ISIN: KYG9830T1067
|Experten vor Bilanz
|
17.08.2026 07:24:06
Ausblick: Xiaomi präsentiert Quartalsergebnisse
Xiaomi lässt sich am 18.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Xiaomi die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
13 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,220 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,500 HKD je Aktie erzielt worden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 17 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 108,34 Milliarden CNY für Xiaomi, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 125,11 Milliarden HKD erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr rechnen 29 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,963 CNY, gegenüber 1,76 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 30 Analysten durchschnittlich auf 460,30 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 495,94 Milliarden HKD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Xiaomi
|
03.08.26
|Erste Schätzungen: Xiaomi stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
16.07.26
|Trotz neuer Aktien: Xiaomi-Kurs springt nach Rückkäufen an (finanzen.at)
|
13.07.26
|Milliarden-Vorsprung für BYD und Xiaomi: US-Rivalen bei E-Auto-Investitionen abgehängt - Aktien im Blick (finanzen.at)
|
02.07.26
|BYD-Aktie sehr stark, auch XPeng- und Xiaomi-Aktien höher: Neue Absatz-Dynamik bei Chinas E-Autobauern (finanzen.at)
|
26.05.26
|Ausblick: Xiaomi gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
04.05.26
|Starke Absatzentwicklung im April schiebt Xiaomi-Aktie an - Was bedeutet das für Anleger? (finanzen.at)
|
24.03.26
|Xiaomi-Aktie im Blick: Licht und Schatten in den neuesten Geschäftszahlen (finanzen.at)
|
24.03.26
|Ausblick: Xiaomi verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Xiaomi
Aktien in diesem Artikel
|Xiaomi
|2,86
|0,07%