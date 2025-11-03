Xometr a Aktie

WKN DE: A3CTJB / ISIN: US98423F1093

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Xometry A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Xometry A wird am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,106 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 168,3 Millionen USD – ein Plus von 18,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xometry A 141,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,344 USD, gegenüber -1,030 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 658,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 545,5 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

