Xometr a Aktie
WKN DE: A3CTJB / ISIN: US98423F1093
|
09.09.2025 13:16:38
GNW-News: KI und Agilität stehen ganz oben auf der Liste der Trends, die die Wettbewerbsfähigkeit der Fertigungsbranche im Jahr 2026 bestimmen werden
^NORTH BETHESDA, Maryland, Sept. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xometry, Inc.
(http://www.xometry.com/) (NASDAQ:XMTR), der globale KI-gestützte Marktplatz,
der Käufer mit Anbietern von Fertigungsdienstleistungen verbindet, hat seinen
ersten Manufacturing Outlook-Bericht (https://www.xometry.com/manufacturing-
outlook-2026/) vorgestellt, eine zukunftsorientierte Analyse der Kräfte, die die
Fertigungsbranche im Jahr 2026 prägen werden.
Basierend auf firmeneigener Forschung mit Führungskräften aus der
Fertigungsbranche in den USA, dem Vereinigten Königreich und Europa sowie
Erkenntnissen von Xometry und externen Fachexperten bietet Manufacturing Outlook
eine globale Perspektive auf Strategien und Fähigkeiten, die den Erfolg im
kommenden Jahr bestimmen werden. Er ist als Ressource für Entscheidungsträger in
der gesamten Fertigungsbranche konzipiert und bietet praktische Einblicke, die
ihnen helfen, mit steigenden Erwartungen, sich beschleunigender Technologie und
anhaltendem Kostendruck umzugehen.
Der Bericht identifiziert vier Trends, die die globale Fertigung im Jahr 2026
prägen werden:
1. KI als Wettbewerbsnotwendigkeit - 82 % der Führungskräfte betrachten KI als
zentralen Wachstumstreiber und fast die Hälfte berichtet bereits von einem
signifikanten ROI. KI ist mehr als nur ein Hype und hat sich zu einem
geschäftskritischen Tool für die Fertigung entwickelt. Die Einführung dehnt
sich auf kritische Bereiche wie Lieferkette, Beschaffung und
Qualitätskontrolle aus - Bereiche, die das Tempo für Innovationen in der
Branche vorgeben werden.
2. Agilität als neue Währung - 74 % der Führungskräfte verlagern
Betriebsabläufe ins Ausland oder planen dies. Dies unterstreicht die
Notwendigkeit zuverlässiger digitaler Workflows. Am erfolgreichsten werden
diejenigen Unternehmen sein, die proaktiv schnelle, zuverlässige und
anpassungsfähige Systeme entwickeln. Durch die Integration digitaler
Workflows und die Stärkung von Lieferantennetzwerken können Hersteller ihre
Gemeinkosten senken, schneller agieren und ihren Teams die Möglichkeit
geben, sich auf hochwertige Aufgaben zu konzentrieren.
3. Steigende Kundenerwartungen - 54 % der Führungskräfte nennen höhere
Qualitätsansprüche; schnellere Lieferung und mehr Transparenz sind weitere
markante Veränderungen bei den Kundenanforderungen. Als Reaktion darauf
verfolgen Hersteller marktorientierte Preisstrategien und gehen strategische
Partnerschaften ein, die über traditionelle Kosten-, Qualitäts- und
Geschwindigkeitsaspekte hinausgehen.
4. Beschaffung für Stabilität - 76 % planen Preiserhöhungen im Jahr 2026. Um
wettbewerbsfähig zu bleiben, überdenken Hersteller ihre Preismodelle und
Lieferketten. Als Reaktion darauf zeichnet sich ein deutlicher Wandel hin zu
marktorientierten Preisen ab. Anstelle starrer Formeln setzen viele
Unternehmen auf neue Strategien, darunter strategische Partnerschaften und
die Diversifizierung der Lieferanten über verschiedene Regionen hinweg.
?Hersteller stehen unter enormem Druck, mit weniger mehr zu erreichen und die
wachsenden Kundenerwartungen zu erfüllen, selbst wenn die Kosten steigen und
globale Störungen anhalten", so Randy Altschuler, CEO von Xometry.
(https://www.linkedin.com/in/randyaltschuler/)?Dieser Bericht spiegelt die
Gespräche wider, die wir täglich mit Herstellern über die bevorstehenden
Herausforderungen und Chancen führen. Manufacturing Outlook soll als Barometer
dafür dienen, wohin sich die Branche entwickelt und wie sich Unternehmen darauf
vorbereiten können."
Bericht herunterladen
Manufacturing Outlook 2026 ist jetzt verfügbar und enthält Einblicke, die auf
die Märkte in den USA (https://www.xometry.com/manufacturing-outlook-2026/) und
in Europa (https://xometry.pro/en-eu/guides/2026-manufacturing-outlook-european-
edition/) zugeschnitten sind.
Methodik
Alle Datenpunkte stammen von Xometry, Thomas und aus einer gemeinsamen Umfrage
von Xometry und Zogby Strategies (https://johnzogbystrategies.com/). Die Umfrage
wurde im August 2025 durchgeführt und umfasste insgesamt 300 Teilnehmende.
Über Xometry
Der KI-gestützte Marktplatz von Xometry
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=iSq1ZeJgm6x4WCRkNqTXxhxlvVyrFc_9h4-
F7azGk9jqSUx4KBJKPH3N8-98j03sd-cC2P3sJK0dZaQz3XeY08V-_AzLuID5bY955mBazjo=)
(NASDAQ: XMTR), die beliebte Plattform Thomasnet
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=-HqAAKDufWzIHJIle-y5wTHKgPB7lXJ-
FuaOo4yIgoflIT0EY9SJSPsogU5C4gpRNeJl9yL3JFEPj_EKsisTVQ==)(®) für die
industrielle Beschaffung und die Suite cloudbasierter Dienste digitalisieren die
Fertigungsbranche rasant. Xometry stellt Herstellern die entscheidenden
Ressourcen zur Verfügung, die sie für das Wachstum ihres Unternehmens benötigen,
und optimiert den Beschaffungsprozess für Einkäufer durch Echtzeit-Preise und
Lieferzeitangaben. Weitere Informationen finden Sie unter xometry.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=3OdOE5T09JB3GZF5I1cGqLI4Ij4d4a3wQXzK
skmb438BnWau71ge5sbZQLq8D3_li2K08lIQwMi5zfEVR5P1mQ==) und xometry.eu
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=3OdOE5T09JB3GZF5I1cGqEWw7nP6u8mQZM_g
LRMDJES_NkW5OcV02RiWitg4jY0AGwmsgHGSvDVGjeHGJ1RFSg==).
Medienkontakt
Lauran Cacciatori
VP Communications
773-610-0806
lauran.cacciatori@xometry.com (mailto:lauran.cacciatori@xometry.com)
Anlegerkontakt
Shawn Milne
VP Investor Relations
240-335-8132
shawn.milne@xometry.com (mailto:shawn.milne@xometry.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f8a721e8-8191-4e5e-a4f9-
a203068816e1
Â°
