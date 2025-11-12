Ausblick: Xos legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Xos präsentiert in der am 13.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,800 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -1,320 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll Xos 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 19,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 20,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Xos 15,8 Millionen USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Verlust je Aktie von -3,590 USD, gegenüber -6,690 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 57,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 56,0 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at