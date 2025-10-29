Xos Aktie
Erste Schätzungen: Xos stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Xos wird voraussichtlich am 13.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,950 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Xos noch ein Verlust pro Aktie von -1,320 USD in den Büchern gestanden.
Xos soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -3,975 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -6,690 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 57,6 Millionen USD, gegenüber 56,0 Millionen USD im Vorjahr.
